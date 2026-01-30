GRID Legends: Technik-Analyse zur Switch-2-Umsetzung

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die technische Seite der Switch-2-Version von "GRID Legends" genauer angesehen. Ergebnis ist ein detailliertes Video, das diesbezüglich eigentlich keinerlei Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "GRID Legends" für Switch 2 fast eine halbe Stunde lang thematisiert. Dabei attestiert man den Entwicklern gute Arbeit und lobt etwa die unterschiredlichen Grafikoptionen. Dazu gibt es zahlreiche Direktvergleiche mit den anderen Versionen des Rennspiels.

Die Switch-2-Fassung von "GRID Legends" war im Dezember 2025 vorgestellt worden. Den Releasetermin gab man vor zwei Wochen bekannt und zeigte einen Release Date Trailer. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

Die Switch-2-Umsetzung von "GRID Legends" erschien gestern. Zuvor war das Rennspiel bereits für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Meta Quest, iOS, Android und den PC erhältlich.