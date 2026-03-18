GRIME II auch für Konsole

Publisher Kwalee und Entwickler Clover Bite haben "GRIME II" jetzt auch für die Konsolenwelt in Aussicht gestellt. Einen begleitenden Trailer hatte man ebenfalls zu bieten.

Demnach wird "GRIME II" auch für PS5 und Xbox Series X erscheinen. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen offenbar nicht zu bestehen. Zu weiteren Fassungen des Metroidvanias, etwa für Switch 2, wurde nichts gesagt.

Schon jetzt stimmt uns ein Trailer mehr als eineinhalb Minuten lang auf die Konsolenfassungen von "GRIME II" ein. Darin bekommen wir hauptsächlich Gameplay gezeigt.

"GRIME II" ist damit ab 31. März für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich.