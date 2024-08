Grimoire Groves: Schweizer Spiel an der gamescom spielbar

Das Schweizer Indie-Studio Stardust zeigt auf der Gamescom erstmals sein charmantes Farming- und Roguelite-Spiel "Grimoire Groves" auf der Nintendo Switch. An der Gamescom vom 21. bis 25. August könnt ihr die Hexen-Azubi Primrose auf ihrer Reise durch den magischen Wald von "Grimoire Groves" begleiten und quirlige Abenteuer mit magischen Pflanzenwesen, mythischen Kreaturen sowie gewaltfreiem Action-Roguelite-Gameplay erleben.

Zu finden ist "Grimoire Groves" am Indie Arena Booth in Halle 10.2, Stand F010g - E019.

"Grimoire Groves" kombiniert den gemütlichen Farming-Aspekt von Spielen wie "Animal Crossing" mit bekannten Roguelite- und Dungeon-Crawler-Mechaniken von Spielen wie "Cult of the Lamb" und "Hades". Allerdings mit einem einzigartigen Twist: Statt Feinde zu eliminieren, pflegt ihr Pflanzenwesen mit Magie und freundet euch mit mythischen Kreaturen an, die in den Wäldern leben. Ausserdem könnt ihr eine grosse Auswahl an verschiedenen magischen Zaubersprüchen freischalten, um euer Grimoire zu vervollständigen. Durch das Kombinieren verschiedener Zaubersprüche lernt ihr die vier Elemente auf eure ganz eigene Art und Weise zu beherrschen und erkundet dabei verschiedene Biome und deren vielschichtige Level, in denen ihr euer Geschick unter Beweis stellen könnt.

"Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen in diesem Genre geht es in Grimoire Groves nicht um eine drohende Apokalypse, sondern einfach um eine süsse Geschichte über Freundschaft."

Tabea Iseli, Gründerin und Designerin von Stardust

"Grimoire Groves" erzählt eine bewegende Geschichte, die euch auf einer emotionalen Ebene persönlich abholt. Wer hätte gedacht, dass die sich klassisch wiederholenden Ausflüge in den Dungeon eine passende Metapher für gesellschaftliche Themen wie Konfliktbewältigung und Selbstakzeptanz sind?

"Grimoire Groves" soll im Frühjahr 2025 für PC und später für die Nintendo Switch erscheinen.