Grind Survivors angekündigt

Der Wiesbadener Indie-Publisher Assemble Entertainment und das ukrainische Entwicklerstudio Pushka Studios haben auf der gamescom "Grind Survivors" enthüllt. Einen ersten Trailer zu dem Indie-Action-Roguelike zeigte man selbstverständlich ebenfalls.

Hier wird uns knapp eine Minute lang demonstriert, was von "Grind Survivors" zu erwarten ist. Dabei gibt es einen flotten Mix aus In-Game-Sequenzen und grundlegenden Informationen zu dem Spiel.

In "Grind Survivors" treten wir als schwer gepanzerte Dämonenjäger gegen schier endlose Wellen von Höllenkreaturen an. Jeder Run ist dabei ein Mix aus explosiven Bullet-Hell-Gefechten, prozedural generierten Waffen und riskantem Crafting in der Schmiede – dem Ort, an dem Waffen verschmolzen, frisch ausgewürfelt oder zerstört werden, um an ultimative Power zu gelangen.

Ab sofort können wir übrigens im Playtest schon selbst in die Hölle abtauchen und erste Waffen looten. Der volle Release ist dann für das nächste Jahr geplant.

"Grind Survivors" ist für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC in Entwicklung.