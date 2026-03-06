Grind Survivors hat einen Erscheinungstermin

Der Wiesbadener Indie-Publisher Assemble Entertainment und das ukrainische Entwicklerstudio Pushka Studios geben einen Erscheinungstermin für "Grind Survivors" bekannt. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret wird "Grind Survivors" ab 16. März erhältlich sein. Als Plattformen gibt man PS5, Xbox Series X und den PC an. Über eventuelle inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen wird nichts gesagt, weswegen wir davon ausgehen, dass diese auch nicht bestehen werden.

Die freudige Nachricht wird von einem neuen Release Date Trailer zu "Grind Survivors" begleitet. Dieser stimmt uns 30 Sekunden lang hauptsächlich mit flotten Gameplaysequenzen auf das Indie-Action-Roguelike ein.

"Grind Survivors" war im August 2025 angekündigt worden.