Grind Survivors: Zweiter Playtest gestartet

Publisher Assemble Entertainment und das ukrainische Entwicklerstudio Pushka Studios geben bekannt, dass der zweite Playtest für "Grind Survivors" begonnen hat. Dieser bringt viele Neuerungen mit sich, die uns auch mit einem Gameplay-Trailer vorgestellt werden.

Der zweite Playtest von "Grind Survivors" erweitert den Titel um eine ganze Reihe frischer und überarbeiteter Inhalte. Mit Cascade steht etwa ein neuer Charakter bereit, der sich auf abprallende Projektil-Archetypen spezialisiert und so völlig neue Spielweisen eröffnet. Dazu kommen drei frische Waffen-Archetypen - SMGs, Schrotflinten und Revolver - welche das Waffenarsenal spürbar erweitern und zusätzliche Build-Variationen ermöglichen. Für das erste Biom stehen zudem ab sofort zwei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, sodass sowohl EinsteigerInnen als auch erfahrene Dämonenjäger passende Challenges finden.

Ein besonderes Highlight ist der neue Infinity Mode, welcher mit einem eigenen globalen Leaderboard die ultimative Ausdauerprobe liefert. Auch die Waffen-Ursprünge (Origins) wurden komplett überarbeitet und haben nun einen deutlich stärkeren visuellen sowie mechanischen Einfluss auf die Waffen. Abgerundet wird das Update durch ein vollständig überarbeitetes Skill-System: Ein frisch strukturiertes Skill-Tree-Layout, zusätzliche Runes und neue Synergien sorgen für klarere Entscheidungen und zusätzliche Build-Tiefe.

"Grind Survivors" erscheint im nächsten Jahr für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC.