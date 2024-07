Grizzly Man angekündigt

Das LCB Game Studio stellt uns heute "Grizzly Man" vor. Ein erster Teaser stimmt uns auf das Horror-Adventure ein.

Nachdem er vor zwölf Jahren einen Angriff im Wald überlebt hat, bei dem sein Gedächtnis ausgelöscht wurde, führt ein ehemaliger Man in Black, jetzt ein Reiseführer namens Robert, in "Grizzly Man" eine Gruppe von Touristen zur Quelle eines Flusses in Alaska.

Plötzlich werden sie vom namensgebenden Grizzly Man angegriffen, einer mysteriösen und tödlichen Gestalt, die mit der CIA und dem Projekt MKUltra in Verbindung steht. Werden sie überleben? Oder werden sie die Beute sein? Psychedelik, geheime Regierungsprogramme und einer der coolsten Slasher des Horrors: Der Grizzly-Mann. Wir begeben uns während der Lachswanderung in der Taiga Alaskas auf ein grausiges Abenteuer und kämpfen ums Überleben.

"Grizzly Man" erscheint noch in diesem Jahr für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.