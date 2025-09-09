Ground of Aces: Erste Inhaltsupdate

Blindflug Studios, das Schweizerisch-Polnische Indie-Studio hinter dem WWII-Basisbau-Spiel "Ground of Aces", feiert den erfolgreichen Early-Access-Start in diesem Sommer mit dem ersten grossen Inhaltsupdate, treffend "Scramble!!" betitelt. Zur Feier dieses Meilensteins ist "Ground of Aces" jetzt mit einem 20 % Launch-Rabatt, dem bisher grössten seit Veröffentlichung, erhältlich.

Neu im Scramble!!-Update

Das Update erweitert "Ground of Aces" um mehrere zentrale Gameplay-Systeme, die mehr Tiefe und strategische Möglichkeiten schaffen:

Scramble!! Alarmstart vor Angriffen: Bestimme, welche Flugzeuge beim Alarm für einen Scramble losstarten sollen. Schicke Abfangjäger in den Kampf und Bomber in Sicherheit.

Bestimme, welche Flugzeuge beim Alarm für einen Scramble losstarten sollen. Schicke Abfangjäger in den Kampf und Bomber in Sicherheit. Munitionsmanagement: Flugzeuge und Verteidigungsanlagen verbrauchen Munition – Logistik und Lagerhaltung werden überlebenswichtig.

Flugzeuge und Verteidigungsanlagen verbrauchen Munition – Logistik und Lagerhaltung werden überlebenswichtig. Crew-Stats: Jeder Pilot und jede Crew hat nun sechs Fähigkeitswerte, die sich mit Einsätzen verbessern.

Jeder Pilot und jede Crew hat nun sechs Fähigkeitswerte, die sich mit Einsätzen verbessern. Crew-Training: Errichte Trainingsanlagen, um deine Besatzungen auch ausserhalb von Kämpfen aufzuleveln.

Errichte Trainingsanlagen, um deine Besatzungen auch ausserhalb von Kämpfen aufzuleveln. Betonbunker: Baue robuste Bunker, um Personal und Ressourcen während Bombenangriffen zu schützen.

Diese Features geben Kommandanten noch mehr Handlungsspielraum, wie sie ihre Luftwaffenbasen vorbereiten, verteidigen und ausbauen.

"Dies ist der grösste Fortschritt für Ground of Aces seit dem Launch. Das Scramble!!-Update bringt völlig neue Entscheidungsebenen ins Spiel – von der Vorbereitung auf Angriffe bis hin zum Training der Piloten. Es spiegelt genau das wider, was unsere Community gefordert hat: mehr Tiefe, mehr Authentizität und mehr Möglichkeiten, ihre eigenen Geschichten zu erzählen."

Executive Producer Moritz Zumbühl

Aufgepasst: Wir verlosen demnächst ein von den Entwicklern signiertes T-Shirt!