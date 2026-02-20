Ground of Aces erweitert

Blindflug Studios, der schweizerisch-polnische Indie-Entwickler hinter dem WWII-Basisbau-Strategiespiel "Ground of Aces", hat sein neuestes Inhalts-Update mit dem Titel "Maps & Liveries" veröffentlicht. Dieses Update führt lang gewünschte Anpassungswerkzeuge, eine neue Startkarte, die von der RAF-Geschichte inspiriert ist, und die ersten Schritte in Richtung zusätzlicher Inhalte mit der Veröffentlichung des kostenlosen "Wings of Valor" DLCs ein.

Als einer der Titel im Bereich der WWII-Strategie und -Verwaltung wächst "Ground of Aces" durch die enge Zusammenarbeit mit der Community weiter. Ihr werdet von der Mischung aus freiem Basisbau, Flugzeugmanagement und authentischer Luftfahrtgeschichte angezogen, die in einem Kunststil präsentiert wird, der von franko-belgischen Comic-Klassikern wie Biggles, Buck Danny und Tim und Struppi inspiriert ist.

Maps & Liveries

Das Update führt neue Systeme ein, die eure Freiheit, Personalisierung und den Wiederspielwert erweitern: