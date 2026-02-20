Ground of Aces erweitert

Blindflug Studios, der schweizerisch-polnische Indie-Entwickler hinter dem WWII-Basisbau-Strategiespiel "Ground of Aces", hat sein neuestes Inhalts-Update mit dem Titel "Maps & Liveries" veröffentlicht. Dieses Update führt lang gewünschte Anpassungswerkzeuge, eine neue Startkarte, die von der RAF-Geschichte inspiriert ist, und die ersten Schritte in Richtung zusätzlicher Inhalte mit der Veröffentlichung des kostenlosen "Wings of Valor" DLCs ein.
Als einer der Titel im Bereich der WWII-Strategie und -Verwaltung wächst "Ground of Aces" durch die enge Zusammenarbeit mit der Community weiter. Ihr werdet von der Mischung aus freiem Basisbau, Flugzeugmanagement und authentischer Luftfahrtgeschichte angezogen, die in einem Kunststil präsentiert wird, der von franko-belgischen Comic-Klassikern wie Biggles, Buck Danny und Tim und Struppi inspiriert ist.
Maps & Liveries
Das Update führt neue Systeme ein, die eure Freiheit, Personalisierung und den Wiederspielwert erweitern:
Flugzeug-Lackierungen: Ihr könnt eure Flotte nun mit einer Vielzahl von Lackierungen anpassen. Die meisten Lackierungen werden im Spielverlauf und durch leistungsbasierte Aufgaben freigeschaltet, während andere über spezielle Aktionscodes eingelöst werden können. Bis zu 60 Designs können gesammelt werden.
Neue Royal Air Force Karte: Eine neue Startkarte, die auf der historischen Royal Air Force Station Debden basiert, ist nun verfügbar. Mit einer bereits gebauten Landebahn, Parkplätzen und Gebäuden ermöglicht euch RAF Debden, schneller in das Geschehen einzusteigen.
Karten-Editor: Der neue Karten-Editor lässt euch eigene Startkarten erstellen und spielen. Ihr passt das Gelände an, platziert Umgebungsobjekte und stellt Gebäude sowie Hangars frei auf, ohne euch um Ressourcen oder Bauzeiten kümmern zu müssen.
Neue Verteidigungsanlagen und Waffen: Das Update erweitert zudem die Stützpunktverteidigung um neue baubare Optionen mit der Oerlikon 20-mm-Kanone und dem Predictor-Beobachtungsposten, durch den ihr Personal zuweisen könnt, um die Reichweite der Flak zu erhöhen und die Verteidigungsbereitschaft zu verbessern.
De Havilland Mosquito – Jetzt über kostenlosen DLC verfügbar: Die oft gewünschte De Havilland Mosquito ergänzt "Ground of Aces" als erstes Flugzeug im neu veröffentlichten "Wings of Valor"-DLC. Ihr könnt sie freischalten, indem ihr den kostenlosen DLC einfach eurer Steam-Bibliothek hinzufügt.