Ground of Aces: Neue Demo verfügbar

Der schweizerisch-polnische Indie-Entwickler Blindflug Studios hat eine brandneue Demo für sein Projekt "Ground of Aces" veröffentlicht, ein strategisches Aufbauspiel, das während des Zweiten Weltkriegs spielt. Das Spiel wird für den PC entwickelt und soll noch in diesem Jahr erscheinen.

In "Ground of Aces" übernehmt ihr das Kommando über einen Luftwaffenstützpunkt und seiner Besatzung im Zweiten Weltkrieg. In der Demo können sie einen ersten Militärflugplatz für die britische Royal Air Force aufbauen und verwalten und somit eine erste Vorschau auf das Spiel erhalten.

"Die Demo ist nur ein erster Einblick in die Welt von Ground of Aces. Mit dem britischen Flugplatz als Startpunkt erfahren die Spieler und Spielerinnen, wie spannend es ist, selber einen Luftwaffenstützpunkt aufzubauen und zu befehligen. Sie kümmern sich um eine Auswahl an ikonischen Flugzeugen des Zweiten Weltkriegs und treffen erste schwierige strategische Entscheidungen für Missionen des Hauptquartiers. Wir können es kaum erwarten, das Feedback der Spieler und Spielerinnen zu hören und Ground of Aces gemeinsam mit unserer Community auszubauen und weiterzuentwickeln."

Blindflug Studios Mitbegründer und Executive Producer Moritz Zumbühl