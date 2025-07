Gound of Aces: Schweizer Spiel startet in den Early Access

Das Aufbau-Strategiespiel "Ground of Aces" des schweizerisch-polnischen Indie-Entwicklers Blindflug Studios ist offiziell in den Early Access gestartet. "Ground of Aces" ist ab sofort auf Steam für Windows PC und Mac verfügbar und lädt euch ein, in die Rolle eines britischen Luftwaffenkommandanten während der Luftschlacht um England zu schlüpfen.

"Ground of Aces" bietet eine neue Sichtweise auf das Genre des Aufbauspiels und einen einzigartigen Blick auf den Zweiten Weltkrieg, indem es die Herausforderungen von Luftwaffenstützpunkten und ihren Besatzungen in den Mittelpunkt stellt. Ihr müsst eure Luftwaffenstützpunkt aufbauen, erweitern und verteidigen, während ihr Piloten, Flugzeuge und kritische Missionen verwaltet, um die Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Das Spiel ist inspiriert von freien Aufbauspielen wie "Rimworld" und "Going Medieval" sowie von historischen Strategiespielen wie "Hearts of Iron IV". Der Grafikstil ist eine Hommage an den "ligne claire"-Stil der franko-belgischen Comics wie Biggles und Buck Danny.

"Es freut mich ausserordentlich, dass wir Ground of Aces pünktlich zum 85. Jahrestag des Beginns der Luftschlacht um England in den Early Access bringen können. Das Spiel ist ein echtes Herzensprojekt unseres Teams – wir vereinen unsere Begeisterung für Fliegerei, den Zweiten Weltkrieg und das Basebuilder-Genre in einem einzigartigen Titel. Schon die Demo hat grossartiges Feedback erhalten, und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Community Ground of Aces im Early Access weiterzuentwickeln. Wir sind gespannt auf die Rückmeldungen der Fans!"

Executive Producer Moritz Zumbühl

Die Early-Access-Version umfasst die britische Royal Air Force als erste spielbare Fraktion und bietet eine Auswahl von 14 ikonischen britischen Flugzeugen, die ihr sammeln und für eure Basis verwalten könnt. Im weiteren Verlauf der Entwicklung könnt ihr regelmässige Updates erwarten, die den Umfang und die Tiefe des Titels erweitern.