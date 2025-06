Ground Zero für PC angekündigt

Publisher Kwalee und Entwicklerstudio Malformation Games haben auf dem Future Games Show Summer Showcase "Ground Zero" angekündigt. Der Survival-Horror-Titel erinnert an Spiele der PlayStation 1-Ära und wird, wann immer es so weit ist, auf dem PC erscheinen.

Über Ground Zero

"Ground Zero ist ein Retro-Survival-Horror-Game, das im postapokalyptischen Südkorea spielt.

Ein verheerender Meteoriteneinschlag hat Südkorea ausgelöscht. 2 Monate später haben sich der Staub und die Gewitterstürme gelegt und die Luft taugt wieder zum Atmen. Eine koreanische Elite-Agentin und ihr kanadischer Partner werden losgeschickt, um Informationen zu sammeln. Was sie in den nebligen Ruinen erwartet, ist schrecklicher, als sie es sich je hätten vorstellen können…