Ground Zero auch für PS5 & Xbox Series X

Publisher Kwalee und Entwickler Malformation Games kündigen "Ground Zero" auch für PS5 und Xbox Series X an. Bisher war das Spiel nur für den PC in Aussicht gestellt worden.

Demnach wird "Ground Zero" im Laufe des nächsten Jahres abseits des PCs auch für die aktuellsten Konsolen von Sony und Microsoft erhältlich sein. Über eventuelle Unterschiede oder Exklusivinhalte ist dagegen bisher nichts bekannt, aber das kann sich ja auch noch ändern.

Gleichzeitig wurde ein neuer Trailer zu "Ground Zero" veröffentlicht. Dieser bringt uns innerhalb von genau einer Minute vor allem die Story des in Südkorea angesiedelten postapokalyptischen Survival-Horror-Titels mit ordentlich Retro-Charme näher.

"Ground Zero" war im Juni bei der Future Games Show enthüllt worden.