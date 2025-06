Spielerzahlen von Grounded steigen massiv

Der überraschende Reveal von "Grounded 2" im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest zieht einen rasanten Anstieg der Spielerzahlen für das Original nach sich. So verzeichnet das Survival-Spiel rund um die Rieseninsekten einen Anstieg von rund 190 Prozent. Wie auf einen Schlag stieg "Grounded" somit von Platz 88 auf 23 der aktuell meist gespielten Spiele.

Grounded 2 will be coming to Xbox Game Preview and Steam Early Access on July 29, 2025. Play it day one with Game Pass Ultimate and PC Game Pass.



