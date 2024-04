Grounded: Technik-Analyse zu den PS5- & Switch-Portierungen

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich die technische Seite der Umsetzungen von "Grounded" für PS5 und Switch genauer angesehen. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Grounded" auf PS5 und Switch über 18 Minuten lang betrachtet. Dabei zeigen sich leider einige Probleme, etwa bei der Auflösung oder der Darstellung der Schatten.

Über Grounded

Die grosse, weite Welt steckt voller Wunder, aber auch diverser Gefahren – besonders, wenn man auf die Grösse einer Ameise geschrumpft ist. In "Grounded" können wir zusammen die Welt erforschen, bauen und Gefahren überstehen. Können wir Seite an Seite mit den Schwärmen riesiger Insekten gedeihen, um gegen die Schrecken des Hinterhofs zu bestehen?

"Grounded" wurde am 27. September 2022 für Xbox One, Xbox Series X und den PC veröffentlicht. PS5 und Switch folgten am 16. April.