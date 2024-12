Anstehender GTA 6 Trailer angedeutet

Wann der nächste Trailer zu "Grand Theft Auto 2" erscheinen wird ist schon zu einem Internet-Phänomen geworden und man könnte meinen, dass Rockstar seine Fans mit falschen Fährten trollt. Über die "Mond-Theorie", die sich im Nachhinein als heisse Luft herausstellte, berichteten wir an dieser Stelle. Erlauben wir uns daher den Spass und werfen einen Blick auf eine aktuelle Theorie die besagt, den nächsten "GTA 6"-Trailer gäbe es (vielleicht) am 27. Dezember. Kramt schon einmal eure Taschenrechner heraus.

GTA 6 Trailer 2 is coming on December 27th...right? pic.twitter.com/tdn7HISomw — NikTek (@NikTekOfficial) December 22, 2024

Für die aktuelle "Verschwörungstheorie" der Website RockstarIntel hat die Zahl 27 eine zentrale Bedeutung. So ist auf einem von Rockstar geteilten Bild zu der Willard Outreach Faction ein Polizeitauto mit dem Nummernschild "6DW31980" zu sehen. Nicht nur ergeben die Zahlen, wenn addiert 27, auch ergeben D als vierter und W als dreiundzwanzigster Buchstabe des Alphabets die gleiche Zahl. Auch war die Zahl 27 wiederholt an anderen Stellen in Werbebildern zu sehen, und nicht zuletzt im ersten Trailer genau bei Sekunde 27 auf dem pinken Auto (siehe Trailer weiter unten). Auf Rockstars Instagram-Seite sind derzeit übrigens genau 27 Posts zu sehen. Ob es also jetzt "noch zwei Mal schlafen" heisst, erfahren wir nach zwei Mal schlafen.