Grand Theft Auto VI: Cover-Motiv präsentiert

Langsam wird es bezüglich "Grand Theft Auto VI" doch ernster. Heute hat Rockstar Games nämlich das offizielle Cover-Motiv enthüllt und einen Start-Termin für die Vorbestellungen verkündet. Aber seht selbst:

Hier wird uns zunächst 32 Sekunden lang das Cover von "Grand Theft Auto VI" vorgestellt. Stilistisch orientiert man sich dabei am Vorgänger und zeigt einige Figuren aus dem Open-World-Titel. Ein dazu passender Soundtrack läuft im Hintergrund und sorgt für zusätzliche Atmosphäre.

Zudem erfahren wir, dass Vorbestellungen für "Grand Theft Auto VI" schon bald möglich sein werden. Konkret ist es ab dem 25. Juni soweit.

Bereits im Mai hatte "Grand Theft Auto VI" seine Schatten vorausgeworfen. Damals betrieb Sony nämlich diesbezüglich PS5-Werbung bei PS4-Besitzern. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Grand Theft Auto VI" erscheint am 19. November für PS5 und Xbox Series X.