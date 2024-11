GTA 6: Datum für zweiten Trailer potenziell geleaked

Es ist bereits über ein Jahr her, dass der erste Trailer zu "Grand Theft Auto 6" erschien. Es steht ausser Frage, dass es noch einen weiteren geben wird, aber es bleibt offen, wann. Auch wenn es sich zum jetzigen Zeitpunkt um ein Gerücht handelt, stehen die Zeichen gut, dass wir den begehrten Clip am 22. November zu sehen bekommen könnten.

Ein Hinweis darauf, dass wir uns für den 22. November auf neues Material zu "GTA 6" freuen können ergibt sich aus einem Werbebild zu "GTA Online". Zu sehen ist dort nämlich der Mond in einer bestimmten Konstellation, im "abnehmenden Dreiviertelmond", welcher wiederum am Freitag, den 22. November, zu bestaunen sein wird. Gestützt wird das Ganze dadurch, dass der erste Trailer am 1. Dezember 2023 bereits auf diese Weise angekündigt wurde.