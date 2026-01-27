Grand Theft Auto VI: Keine physische Version zum Start?

Es könnte sein, dass zumindest zum Start keine verpackte Version von "Grand Theft Auto VI" verfügbar sein wird. Der Grund dafür klingt einleuchtend.

Nach Angaben der polnischen Website PPE existieren momentan nämlich zumindest für den Releasezeitraum keine festen Pläne für eine Disc-Fassung von "Grand Theft Auto VI". Damit möchten Take-Two und Rockstar angeblich mögliche Leaks und Spoiler vermeiden.

"Grand Theft Auto VI" könnte somit zunächst ohne Datenträger und damit rein digital veröffentlicht werden. Wann eine physische Version folgen würde, ist unklar. Von offizieller Seite aus wurde sich bisher noch nicht zu dem Thema geäussert, weshalb uns nur das Warten bleibt.

Erst Anfang des Monats hatte Jason Schreier von Bloomberg über den Entwicklungsstand von "Grand Theft Auto VI" spekuliert. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Grand Theft Auto VI" erscheint am 19. November für PS5 und Xbox Series X.