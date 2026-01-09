Grand Theft Auto VI: Spekulationen zum Entwicklungsstand

Jason Schreier von Bloomberg hat jetzt über den Entwicklungsstand von "Grand Theft Auto VI" spekuliert. Zudem gab er an, ob der Release im November seiner Meinung nach noch einmal verschoben werden könnte.

Nach Informationen von Schreier ist "Grand Theft Auto VI" möglicherweise noch nicht vollständig inhaltlich abgeschlossen ("Content Complete"). Entwickler arbeiten folglich weiter an Missionen, Levels und an der Auswahl der Inhalte, welche letztlich in die Veröffentlichung einfliessen sollen.

Besagter Status folgt in der Regel auf "Feature Complete" und liegt vor der Phase der Fehlerkorrekturen. Aber selbst wenn ein Projekt schon in die sogenannte Bug-Fixing-Phase wechselt, versuchen einzelne Teams häufig noch zusätzliche Inhalte einzubringen.

Zudem sagt Schreier, dass es schwierig einzuschätzen ist, ob "Grand Theft Auto VI" nicht doch noch einmal verschoben wird, denn das wisse selbst Rockstar garantiert nicht hundertprozentig. Das jetzige Datum fühle sich aber insgesamt greifbarer an.

"Grand Theft Auto VI" erscheint am 19. November für PS5 und Xbox Series X.