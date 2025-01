Fans spekulieren über neues Fahndungssystem von GTA 6

Während der zweite Trailer zu "GTA 6" trotz wiederholter Anzeichen nach wie vor nicht gezeigt wurde, haben Fans reichlich Zeit, um jedes Detail des ersten Trailers zu analysieren. Wie dem Reddit-Nutzer 'clevererest_username' nun auffällt, findet sich ein möglicher Hinweis auf eine potenzielle Neuerung beim Fahndungssystem, und zwar an der Stelle, an der die Polizei einfach an Jason und Lucia vorbeifährt.

Während wir bei "Grand Theft Auto" typischerweise bei Straftaten automatisch die Polizei, und bei grösseren das Militär an der Backe haben, könnte man beim nächsten "GTA" ungestraft davon kommen, weil den Ordnungshütern weder unser Gesicht, noch das Flucht- oder Tatauto bekannt ist. Die Polizei würde daher eher zum Ort des Verbrechens fahren, solange keine neuen Informationen eingehen. Nutzer 'OrganizationNo203' wirft zudem einen weiteren Hinweis ins Spiel, der aus den Gameplay-Leaks stammt und diese These stützt. So soll an einer Stelle zu lesen sein, dass der Polizei eine vollständige Beschreibung des Fahrzeugs vorliegt. Zu guter Letzt könnten Masken dabei helfen, die Identität zu verschleiern, was im Trailer eine prominente Rolle einnimmt.