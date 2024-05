Während der Vorstellung der Quartalszahlen hat Take-Two Interactive auch ein genaueres Releasefenster für "Grand Theft Auto 6" verkündet. Bisher war diesbezüglich von offizieller Seite aus ja nur vom nächsten Jahr die Rede.

Demnach wird "Grand Theft Auto 6" irgendwann im Herbst 2025 erscheinen. Theoretisch könnte der Open-World-Titel also genau zwölf Jahre nach seinem Vorgänger veröffentlicht werden. Dieser war nämlich ursprünglich am 17. September 2013 für PS3 und Xbox 360 erhältlich.

"Grand Theft Auto 6" führt uns in der bisher gewaltigsten und fesselndsten Weiterentwicklung der Reihe in den Bundesstaat Leonida, Heimat der in Neonlicht getränkten Strassen von Vice City und mehr.

"Grand Theft Auto 6" war im Dezember 2023 mit einem ersten Trailer offiziell für PS5 und Xbox Series X angekündigt worden.