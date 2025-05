Grand Theft Auto VI: Ergänzende Infos zum jüngsten Trailer

Gross war die Freude, als vorgestern, völlig überraschend, der zweite offizielle Trailer zu "Grand Theft Auto VI" veröffentlicht wurde. Jetzt hat Rockstar diesbezüglich einige zusätzliche Informationen verraten.

So hat Rockstar betont, dass der zweite offizielle Trailer zu "Grand Theft Auto VI" ausschliesslich aus Gameplay und Zwischensequenzen bestand. Das komplette Material stammt dabei von einer Standard-PS5 und nicht dem Pro-Modell, was zwischenzeitlich ebenfalls spekuliert worden war.

"Grand Theft Auto VI" führt uns in der bisher gewaltigsten und fesselndsten Weiterentwicklung der Reihe in den Bundesstaat Leonida, Heimat der in Neonlicht getränkten Strassen von Vice City und mehr.

"Grand Theft Auto VI" erscheint am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X.