Grand Theft Auto VI erneut verschoben

Nein, das ist kein vorgezogener Aprilscherz: Rockstar hat "Grand Theft Auto VI" tatsächlich noch einmal verschoben. Einen neuen Releasetermin für den herbeigesehnten Open-World-Titel und ein offizielles Statement dazu hat man aber auch parat.

Jetzt aber endlich zu den Fakten: "Grand Theft Auto VI" soll nun am 19. November 2026 veröffentlicht werden, nachdem es eigentlich schon am 26. Mai 2026 soweit sein sollte. Das offizielle Statement von Rockstar zu dem Thema liest sich folgendermassen:

"Grand Theft Auto VI wird nun am Donnerstag, dem 19. November 2026, veröffentlicht. Es tut uns leid, dass wir die ohnehin schon lange Wartezeit noch weiter verlängern, aber diese zusätzlichen Monate ermöglichen es uns, das Spiel mit dem von Ihnen erwarteten und verdienten hohen Qualitätsniveau fertigzustellen. Wir möchten uns nochmals für eure Geduld und Unterstützung bedanken. Auch wenn die Wartezeit etwas länger ist, freuen wir uns unglaublich darauf, dass die Spieler den weitläufigen Bundesstaat Leonida und die Rückkehr zum modernen Vice City erleben können."

"Grand Theft Auto VI" war im Dezember 2023 offiziell enthüllt worden und ist für PS5 und Xbox Series X in Entwicklung.