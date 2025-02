Grand Theft Auto VI auch für PC?

Es gibt Hoffnung für PC-Spieler, die auf eine entsprechende Version von "Grand Theft Auto VI" warten. So hat Take-Two jetzt zumindest schonmal eine Andeutung gemacht, die diesbezüglich Hoffnung macht.

So sagte Take-Two Boss Strauss Zelnick gegenüber Investoren, dass der PC eine immer wichtiger werdende Plattform sei. Im Falle von "Grand Theft Auto VI" wolle man jedoch nicht alle Plattformen simultan bedienen. Eine offizielle Ankündigung war das natürlich nicht, aber ein klares Dementi klingt ganz anders.

Bei "Grand Theft Auto V" war Rockstar übrigens genauso verfahren. So wurden hier zunächst im Herbst 2013 die Konsolen bedient bevor im April 2015 die PC-Portierung folgte.

"Grand Theft Auto VI" führt uns in der bisher gewaltigsten und fesselndsten Weiterentwicklung der Reihe in den Bundesstaat Leonida, Heimat der in Neonlicht getränkten Strassen von Vice City und mehr.

"Grand Theft Auto VI" war im Dezember 2023 mit einem ersten Trailer offiziell für PS5 und Xbox Series X angekündigt worden.