Grand Theft Auto VI: Investmentfima hat grosse Erwartungen

Die ganze Videospielwelt wartet gefühlt seit Ewigkeiten auf "Grand Theft Auto VI". Damit verknüpft sind natürlich auch grosse Hoffnungen finanzieller Art.

So sagt Josh Chapman von der Investmentfirma Konvoy Ventures, dass er davon ausgeht, dass "Grand Theft Auto VI" Einnahmen von über 7,6 Milliarden Dollar generieren wird - und das innerhalb der ersten 60 Tage nach dem Verkaufsstart. Damit hätte der Open-World-Titel gleichzeitig auch den kommerziell erfolgreichsten Launch aller Zeiten hingelegt. Die Annahmen beruhen auf einem Verkaufspreis von 80 Dollar für die Standardversion.

"Grand Theft Auto VI" führt uns in der bisher gewaltigsten und fesselndsten Weiterentwicklung der Reihe in den Bundesstaat Leonida, Heimat der in Neonlicht getränkten Strassen von Vice City und mehr.

"Grand Theft Auto VI" erscheint am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X.