Grand Theft Auto VI: Take-Two äussert sich zum Releasetermin

Strauss Zelnick, Chef von Take-Two, hat sich im Gespräch mit Bloomberg zum Erscheinungstermin von "Grand Theft Auto VI" geäussert. Eine konkrete Angabe dazu machte er in diesem Kontext aber nicht.

Konkret sagt Strauss Zelnick, dass man das Releasedatum von "Grand Theft Auto VI" auch deshalb unter Verschluss halte, weil diesbezüglich sehr viel Vorfreude und Begeisterung vorherrsche. In dieser Branche habe er das in diesem Ausmass noch nie erlebt. Hoffen wir mal, dass Take-Two diese Gefühle der Fans am Ende nicht mit einer Verschiebung des Open-World-Titels dämpft oder enttäuscht.

"Grand Theft Auto VI" führt uns in der bisher gewaltigsten und fesselndsten Weiterentwicklung der Reihe in den Bundesstaat Leonida, Heimat der in Neonlicht getränkten Strassen von Vice City und mehr.

"Grand Theft Auto VI" war im Dezember 2023 mit einem ersten Trailer offiziell für PS5 und Xbox Series X angekündigt worden.