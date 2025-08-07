Grand Theft Auto VI vermutlich ohne Radiomoderator Lazlow

Lazlow Jones ist vielen seit "Grand Theft Auto III" als Radiomoderator bekannt. Im kommenden "Grand Theft Auto VI" wird er aber vermutlich nicht mehr am Start sein.

Der Grund dafür ist einleuchtend: So erklärte der langjährige Mitarbeiter von Rockstar Games jetzt in einem längeren Interview, dass er das Unternehmen schon im Jahr 2020 verlassen hat und eine Rückkehr daher für unwahrscheinlich hält. "Grand Theft Auto VI" wird also wohl ohne ihn auskommen müssen.

Jones war über zwei Jahrzehnte hinweg nicht nur Sprecher, sondern auch Produzent, Autor und Director innerhalb der "Grand Theft Auto"-Reihe. Heute arbeitet er zusammen mit Rockstar-Mitgründer Dan Houser bei dessen neuem Studio Absurd Ventures in führender Position. Beide hatten Rockstar zum selben Zeitpunkt verlassen.

"Grand Theft Auto VI" erscheint am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X.