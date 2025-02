Grand Theft Auto VI: Weiterer Indikator für PC-Portierung

Im Internet zirkuliert aktuell ein weiterer Indikator für eine PC-Umsetzung von "Grand Theft Auto VI". Dafür verantwortlich ist das Statement eines PC-Zubehörherstellers.

So erwähnte der Financial Vice President von Corsair Gaming, Ronald van Veen, bei der Vorstellung der Geschäftszahlen eine PC-Fassung von "Grand Theft Auto VI". Diese soll angeblich schon Anfang des nächsten Jahres verfügbar sein. Rockstar hat sich bislang nicht offiziell dazu geäussert.

"Grand Theft Auto VI" führt uns in der bisher gewaltigsten und fesselndsten Weiterentwicklung der Reihe in den Bundesstaat Leonida, Heimat der in Neonlicht getränkten Strassen von Vice City und mehr.

"Grand Theft Auto VI" war im Dezember 2023 mit einem ersten Trailer offiziell für PS5 und Xbox Series X angekündigt worden.