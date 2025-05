Grand Theft Auto VI: Zweiter offizieller Trailer

Nachdem wir erst vergangenen Freitag die schlechte Nachricht verdauen mussten, dass sich "Grand Theft Auto VI" kräftig verschiebt, gibt es heute wieder gute Neuigkeiten zu diesem Thema. Rockstar hat nämlich gerade eben den zweiten offiziellen Trailer zu dem heiss ersehnten Open-World-Titel veröffentlicht.

Hier werden uns fast drei Minuten lang neue Einblicke in "Grand Theft Auto VI" geboten. Dabei gibt es unter anderem erstmals Impressionen von der Story und wir können die facettenreich gestaltete Spielwelt begutachten. Sieht insgesamt alles schon sehr schick aus und macht ordentlich Lust auf mehr.

"Grand Theft Auto VI" führt uns in der bisher gewaltigsten und fesselndsten Weiterentwicklung der Reihe in den Bundesstaat Leonida, Heimat der in Neonlicht getränkten Strassen von Vice City und mehr.

"Grand Theft Auto VI" erscheint am 26. Mai 2026 für PS5 und Xbox Series X.