Grand Theft Auto VI: Neue Informationen

Rockstar hat gerade frische Informationen zu "Grand Theft Auto VI" verraten. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Demnach können Vorbesteller "Grand Theft Auto VI" bereits ab 12. November, also eine Woche vor dem Release, installieren. Zudem wird es keine klassische physische Version des Open-World-Titels geben. Vielmehr enthält die Spieleschachtel lediglich einen Downloadcode.

Desweiteren wird es anfangs vermutlich nur den Singeplayer-Aspekt geben, aber das war ja schon beim Vorgänger nicht anders. Zumindest legen vage Aussagen auf der Webseite und keine Erwähnung eines Online-Modus diesen Schluss nahe.

Ausserdem gibt es eine erste Information zum Verkaufspreis, zumindest für die USA. Hier wird "Grand Theft Auto VI" in der Standardversion nämlich 79,99 Dollar kosten. Die Ultimate Edition kostet 20 Dollar mehr. Angaben für hiesige Gefilde wurden bisher noch nicht gemacht.

"Grand Theft Auto VI" erscheint am 19. November für PS5 und Xbox Series X.