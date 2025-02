GTA 6 wieder mit Kartenbeschränkung?

Während wir nach wie vor nicht mehr als den 2023 veröffentlichten Trailer von "Grand Theft Auto 6" bekommen haben, bleiben Fans derzeit nur Spekulationen, um mehr über das heiss begehrte Spiel zu erfahren. Eine auf Reddit diskutierte These ist, dass Kartenbeschränkungen wieder Einzug in die Reihe halten könnten. Ein möglicher Hinweis darauf findet sich in dem Werbebild von "GTA 6".

So ist deutlich zu sehen, dass Protagonistin Lucia eine elektronische Fussfessel trägt. Aus dem Trailer wissen wir, dass Lucia sich an einer Stelle des Spiels im Gefängnis befindet. Sollte dies bereits zu Beginn des Spieles oder davor passiert sein, wäre es eine logische Schlussfolgerung, dass Lucia sich aufgrund der elektronischen Fussfessel nur in einem bestimmten Gebiet aufhalten darf. Andererseits gilt dies jedoch nicht für Jason, sodass die mögliche Einschränkung möglicherweise nur teilweise gilt oder aber ein anderer Grund für ihn eingeführt wird.

Frühere "GTA"-Spiele hatten bis auf "GTA 5" immer eine Kartenbeschränkung, die etwa durch defekte Brücken oder Umweltkatastrophen in die Story eingefügt wurden. Auch in "Red Dead Redemption 2" blieben uns zu Beginn des Spieles Regionen wie Blackwater und die Wüste verwehrt.