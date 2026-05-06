Grand Theft Auto VI zuerst für Konsole

Take-Two hat jetzt in Person von CEO Strauss Zelnick klargestellt, dass "Grand Theft Auto VI" zuerst für die Konsolenwelt veröffentlicht wird. Hintergrundinformationen dazu gab es in diesem Kontext auch.

So erklärte CEO Strauss Zelnick in einem Interview mit Bloomberg, dass der spätere PC-Start von "Grand Theft Auto VI" nicht mit dem Marketingabkommen mit PlayStation zusammenhängt. Vielmehr folgt das Vorgehen der bisherigen Strategie von Rockstar, zentrale Zielgruppen zunächst auf den Konsolen zu bedienen. Dadurch will man die Kernspielerschaft zuerst optimal erreichen, bevor zusätzliche Plattformen folgen. Details zum Umfang der Vereinbarung mit Sony wurden in diesem Zusammenhang aber nicht genannt.

Bezüglich "Grand Theft Auto VI" sorgte im April ein Datenleck bei Rockstar für Wirbel. Letztlich hob man dort aber hervor, dass dies keinerlei Auswirkungen auf den Open-World-Titel und dessen Release hätte. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Grand Theft Auto VI" erscheint am 19. November für PS5 und Xbox Series X.