Leak hat keine Auswirkungen

Rund um "Grand Theft Auto VI" sorgt aktuell ein neuer Sicherheitsvorfall für Schlagzeilen: Entwickler Rockstar Games hat bestätigt, Opfer eines Datenlecks geworden zu sein. Verantwortlich soll die Hackergruppe ShinyHunters sein, die sich Zugriff über einen Drittanbieter verschafft haben will.

Laut Rockstar wurden dabei jedoch nur „eine begrenzte Menge an nicht sensiblen Unternehmensdaten“ entwendet. Besonders wichtig: Weder Spielerdaten noch der Entwicklungsfortschritt von "Grand Theft Auto VI" seien betroffen. Auch auf den laufenden Betrieb habe der Vorfall keinerlei Auswirkungen.

Die Angreifer fordern dennoch ein Lösegeld und drohen damit, die gestohlenen Daten zu veröffentlichen, sollte Rockstar nicht bis Mitte April reagieren. Berichten zufolge könnte es sich dabei um interne Dokumente wie Marketingpläne oder Geschäftsunterlagen handeln – konkrete Details dazu sind bislang aber nicht bekannt.

Für Rockstar ist es nicht der erste grosse Sicherheitsvorfall: Bereits 2022 sorgte ein massiver Leak zu "Grand Theft Auto VI" weltweit für Aufsehen. Der aktuelle Fall zeigt erneut, wie anfällig selbst grosse Studios durch externe Dienstleister sein können – auch wenn die Auswirkungen diesmal deutlich geringer ausfallen dürften.