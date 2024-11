Mond-Theorie für GTA 6 Trailer stellt sich als unwahr heraus

Die Theorie, dass Take-Two anstehende Trailer für "Grand Theft Auto 6" über den Stand des Mondes auf "GTA Online"-Werbeplakaten kommuniziert, baute in den letzten Wochen Spannung auf einen weiteren Trailer auf. Auch wir berichteten an dieser Stelle über diese interessante und durchaus schlüssige Vorhersage. Offensichtlich entpuppte sich das Ganze als Luftschloss, denn das Wochenende wurde nicht mit einem neuen Trailer zu dem heiss erwarteten Action-Adventure von Rockstar Games eingeleitet.

No new GTA 6 information from Rockstar today.



Moon theory — GTA 6+ (@GTA6Plus) November 22, 2024

Dass die Mondkonstellation vor einem Jahr mit dem Release des Trailers übereinstimmte, bedeutet also nicht, dass dies ein Kommunikationskanal von Take-Two im Kontext von "GTA 6" ist. Etwas Gutes hat die Geschichte dann aber doch, nämlich zahlreiche Memes über diese falsche Prophezeiung im "GTA 6"-Subreddit und sozialen Medien, die für Lacher sorgen.

In the moon we trust. pic.twitter.com/CPGqH6V0Au — Miguel Aguasvivas (@MiguelAguasviv) November 18, 2024