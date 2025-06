Plot-Twist von GTA 6 bereits im Trailer zu sehen?

Möglicherweise haben wir einen Ausschnitt der entscheidenden Wendung in der Story von "Grand Theft Auto 6" bereits in einem der beiden Trailer gesehen. Denn wie Rockstar-Fan 'RogerRoger63358' auf Reddit zusammenfasst, war dies bei zahlreichen früheren Spielen des Studios der Fall. Die Beispiele zu "GTA IV", "Bully", "GTA V" und "Red Dead Redemption 2" sollen an dieser Stelle für Zocker, die mit diesen Spielen in Verzug sind, spoilerfrei bleiben, und können mit einem Klick auf den Link in der Quelle betrachtet werden. Welche Szene aus dem Trailer von "GTA 6" von entscheidender Bedeutung für die Story sein könnte, wird unter Fans derzeit rege auf Reddit diskutiert.

Auch an anderer Stelle wird munter spekuliert. So wirft ein von Rockstar geteiltes Bild von dem Charakter Raul Bautista die Frage auf, ob "GTA 6" neben Vice City möglicherweise eine weitere Location aufweisen und uns ins Ausland schicken wird, wie wir es etwa mit "Lemoyne" in "Red Dead Redemption 2" kennen. So sehen wir Bautista auf einem Boot, wobei ein Shot mit einer kubanischen Flagge zu sehen ist.

Weitere Locations wurden schon zuvor in Gerüchten ins Spiel gebracht, stehen aber noch auf wackeligen Füssen. So könnte es sich bei dem Glas einfach um ein Souvenir handeln oder Bautista gebürtiger Kubaner sein. Möglicherweise könnte jedoch Content über die Jahre nachgeliefert werden, sodass die Inseln in der Nähe von Miami erst langfristig eine Rolle in "GTA 6" spielen werden.