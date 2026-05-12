Grand Theft Auto VI: Sony betreibt PS5-Werbung bei PS4-Besitzern

Sony betreibt mal ungewöhnliche PS5-Werbung: So werden PS4-Besitzer offenbar aktuell darüber informiert, dass sie zum Start von "Grand Theft Auto VI" eine PS5 brauchen.

Einige Nutzer berichten demnach von E-Mails und sonstigen Benachrichtigungen, welche sie zum Kauf einer PS5 auffordern. In diesen Nachrichten verweist Sony darauf, dass "Grand Theft Auto VI" am 19. November erscheint und eine PS5 benötigt wird, um den Open-World-Titel spielen zu können.

Die Kampagne richtet sich anscheinend primär an Spieler, welche bislang nicht auf die aktuelle Konsolengeneration gewechselt haben. Einzelne PS5-Besitzer meldeten jedoch ebenfalls den Erhalt dieser Mitteilungen. Sony hat sich bisher noch gar nicht dazu geäussert.

Erst in der vergangenen Woche hat Take-Two in Person von CEO Strauss Zelnick erklärt, dass "Grand Theft Auto VI" zuerst für die Konsolenwelt erschient und die Gründe dafür erläutert. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Grand Theft Auto VI" erscheint am 19. November für PS5 und Xbox Series X.