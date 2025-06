Screenshot zeigt Grösse von GTA 6 Map

Fans ist es gelungen einen neuen Blick auf die Welt von "Grand Theft Auto 6" zu erhaschen. Insbesondere die Landschaften ausserhalb des Kerns der Stadt stehen hierbei im Fokus. Dabei wird nicht nur die Vielseitigkeit aber auch die Grösse der Welt um Vice City deutlich. Die über Reddit geteilten Bilder könnt ihr euch hier anschauen.

Neben dem Trailer hat Rockstar zahlreiche Screenshots zu "GTA 6" veröffentlicht. Weitere Details wurden erst deutlich, nachdem Fans den Nebel aus einigen Bildern entfernten. Zu sehen sind so ein scheinbarer Kontrollturm eines Flughafens im Westen, ein Industriegebiet im Osten und ein eventueller Kanal im Süden von Vice City. Wie ein Fan kommentiert sind die Bilder aus so einer Entfernung, dass die Gebäude an der South Beach schon regelrecht verschwinden, ein Indikator zu der Grösse der Spielwelt.