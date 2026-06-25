Grand Theft Auto VI: Verkaufspreis bekannt

Da mittlerweile die Vorbestellungen möglich sind, kennen wir jetzt auch den genauen Verkaufspreis von "Grand Theft Auto VI" für hiesige Gefilde. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Demnach wird "Grand Theft Auto VI" hierzulande in der Standardversion 79,99 Euro kosten. Dies hatte sich bereits gestern abgezeichnet, nachdem der US-Preis bekanntgeworden war, denn der betrug bekanntlich 79,99 Dollar. Das kommt durchaus überraschend, da mitunter auch über 100 Euro spekuliert worden war.

Damit bleibt "Mario Kart World" diesbezüglich der Spitzenreiter. Für das Open-World-Rennspiel musste im vergangenen Jahr nämlich 89,99 Euro gezahlt werden.

Erst gestern waren neue Informationen zu "Grand Theft Auto VI" bekannt geworden. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Grand Theft Auto VI" erscheint am 19. November für PS5 und Xbox Series X.