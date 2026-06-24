GTA 6 - Vorbestellungen starten 25. Juni um Mitternacht

Hier eine kurze Zusammenfassung aller verfügbaren Informationen zur "Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition", dem "Vintage Vice City Pack" als Vorbestellungsbonus und weiteren Informationen zu dem kostenlosen Monat für GTA+ bei digitalen Vorbestellungen.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

Willkommen in Leonida, dem Bundesstaat, in dem alles möglich ist. Nutze alles, was diese riesige Welt zu bieten hat, mit der "Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition", einer exklusiven Sammlung von Premium-Fahrzeugen, Waffen, Bekleidung und Action an jeder Ecke, die sich durch alle Aspekte von Jasons und Lucias Story ziehen.

Die Grand Theft Auto VI:Ultimate Edition erscheint am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series X|S und beinhaltet:

Vapid Dominator Buggy (1967) & Paradise-Garage: Dieses Mud-Club-Monster bietet eindrucksvolles Offroad-Handling für das Hinterland von Mount Kalaga und die umliegenden Gebiete. Stell ihn bequem in der Paradise-Garage in Watson Bay ab, die über einen Waffenschrank und einen sicheren Platz zum Verstauen gestohlener Waren zum Verkaufen verfügt.

Dieses Mud-Club-Monster bietet eindrucksvolles Offroad-Handling für das Hinterland von Mount Kalaga und die umliegenden Gebiete. Stell ihn bequem in der Paradise-Garage in Watson Bay ab, die über einen Waffenschrank und einen sicheren Platz zum Verstauen gestohlener Waren zum Verkaufen verfügt. Grotti Cheetah (1995): Der 1995er Grotti Cheetah war Mitte der 90er Grottis bekanntester Sportwagen und eine Ode an den Shore Drive, mit einem minimalistischen retro-futuristischen Design und perfekt geeignet, um zu später Stunde im Rampenlicht ein Zeichen zu setzen.

Der 1995er Grotti Cheetah war Mitte der 90er Grottis bekanntester Sportwagen und eine Ode an den Shore Drive, mit einem minimalistischen retro-futuristischen Design und perfekt geeignet, um zu später Stunde im Rampenlicht ein Zeichen zu setzen. Fahrzeuge und Retro-Tuning für den Vapid Ganado bei Jasons Safehouse: Schalte einen Gang runter und geniesse die Sonne auf einer tarnfarbenen Dinka Enduro oder mit einem Crest Kayak. Oder verpasse Jasons in die Jahre gekommenem Lowrider-Pick-up Vapid Ganado mit exklusiven Modifikationen ein paar Muskeln und ein klassisches Styling mit einem Dachspoiler, Heckantennen und einem besonderen Design.

Schalte einen Gang runter und geniesse die Sonne auf einer tarnfarbenen Dinka Enduro oder mit einem Crest Kayak. Oder verpasse Jasons in die Jahre gekommenem Lowrider-Pick-up Vapid Ganado mit exklusiven Modifikationen ein paar Muskeln und ein klassisches Styling mit einem Dachspoiler, Heckantennen und einem besonderen Design. Tuningwerkstätten: Zwei herausragende Anlaufstellen für Fahrzeug-Tuning haben exklusiv für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet und bieten eine breite Auswahl an künstlerischen und leistungsbezogenen Fahrzeugmodifikationen. Bei Rideout Customs in Vice City verwandelst du Serienfahrzeuge in wundervolle Kunstwerke mit detailreicher Innenausstattung, exquisiten Felgen und Donk-Stylings. Bei One-Eyed Willie’s in Lake Leonida baust du stattdessen Offroad-Fahrzeuge mit exklusiven Modifikationen um und kannst dir sogar handgemalte Autokunstwerke zulegen.

Zwei herausragende Anlaufstellen für Fahrzeug-Tuning haben exklusiv für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet und bieten eine breite Auswahl an künstlerischen und leistungsbezogenen Fahrzeugmodifikationen. Bei Rideout Customs in Vice City verwandelst du Serienfahrzeuge in wundervolle Kunstwerke mit detailreicher Innenausstattung, exquisiten Felgen und Donk-Stylings. Bei One-Eyed Willie’s in Lake Leonida baust du stattdessen Offroad-Fahrzeuge mit exklusiven Modifikationen um und kannst dir sogar handgemalte Autokunstwerke zulegen. Klassiker-Autosammlung: Spüre im Auftrag des exzentrischen Sammlers und Schraubers Wyman eine Reihe verlassener Klassiker und restaurierungsbedürftiger Projektfahrzeuge auf und verhilf ihnen wieder zu ihrem früheren Glanz. Restauriere sie und werde ihr neuer Besitzer. Vier dieser Fahrzeuge sind nur als Teil der Ultimate Edition verfügbar.

Spüre im Auftrag des exzentrischen Sammlers und Schraubers Wyman eine Reihe verlassener Klassiker und restaurierungsbedürftiger Projektfahrzeuge auf und verhilf ihnen wieder zu ihrem früheren Glanz. Restauriere sie und werde ihr neuer Besitzer. Vier dieser Fahrzeuge sind nur als Teil der Ultimate Edition verfügbar. Shitzu Squalo: Diese Squalo mit pink-blauem Farbverlauf ist in Washington Beach angedockt und eignet sich perfekt, um in Gambit Bay die Angel auszuwerfen und alles Mögliche aus dem Wasser zu fischen. Sie ist auf Hochseetauglichkeit ausgelegt und mit einer bis oben hin mit Sprengstoff gefüllten Waffenkiste ausgestattet.

Diese Squalo mit pink-blauem Farbverlauf ist in Washington Beach angedockt und eignet sich perfekt, um in Gambit Bay die Angel auszuwerfen und alles Mögliche aus dem Wasser zu fischen. Sie ist auf Hochseetauglichkeit ausgelegt und mit einer bis oben hin mit Sprengstoff gefüllten Waffenkiste ausgestattet. Revolver Hawk & Little Morgan: Dieser durchschlagskräftige Revolver mit klassischen Vice-City-Verzierungen in Versionen für sie & ihn stammt aus dem Vercetti-Anwesen und steht Jason und Lucia im Verlauf ihrer Story bei Ammu-Nation zur Verfügung. Die Versionen sind verfügbar mit geätzten Palmenverzierungen am Griff, eingravierten Details, einem Hochleistungs-Zielfernrohr und einem personalisierten Finish.

Dieser durchschlagskräftige Revolver mit klassischen Vice-City-Verzierungen in Versionen für sie & ihn stammt aus dem Vercetti-Anwesen und steht Jason und Lucia im Verlauf ihrer Story bei Ammu-Nation zur Verfügung. Die Versionen sind verfügbar mit geätzten Palmenverzierungen am Griff, eingravierten Details, einem Hochleistungs-Zielfernrohr und einem personalisierten Finish. Personalisierte Waffenvarianten: Personalisierte Handfeuerwaffen mit detaillierten Gravuren auf Jasons Pistole Girardi ES9 und Lucias Pistole Klose K17.

Personalisierte Handfeuerwaffen mit detaillierten Gravuren auf Jasons Pistole Girardi ES9 und Lucias Pistole Klose K17. PTT Youngin$ – Gelände und Beutezüge: PTT Youngin$ ist eine der lautesten und umtriebigsten Gangs in Leonida und betreibt Hydroponik-Anbau an Orten, an denen man das am wenigsten erwarten würde. Finde einen Weg, um das Lager auszurauben, in dem PTT Youngin$ in Southside Vice City illegale Waren verkauft, und komme mit heiler Haut davon, um einige ganz besondere Gegenstände und einzigartige Schmugglerware abzustauben.

PTT Youngin$ ist eine der lautesten und umtriebigsten Gangs in Leonida und betreibt Hydroponik-Anbau an Orten, an denen man das am wenigsten erwarten würde. Finde einen Weg, um das Lager auszurauben, in dem PTT Youngin$ in Southside Vice City illegale Waren verkauft, und komme mit heiler Haut davon, um einige ganz besondere Gegenstände und einzigartige Schmugglerware abzustauben. Vice-City-Styles für Jason & Lucia: Egal ob am Pool oder anderswo, Jason und Lucia können mit exklusiven Outfits, Tattoos und mehr immer passend gekleidet sein.

Egal ob am Pool oder anderswo, Jason und Lucia können mit exklusiven Outfits, Tattoos und mehr immer passend gekleidet sein. Goodtime-Kleidung: Eine Mini-Kollektion aus Bekleidung und Accessoires inspiriert von Macca the Alligator, bekannt aus der erfolgreichen TV-Show aus dem Goodtime State.

Eine Mini-Kollektion aus Bekleidung und Accessoires inspiriert von Macca the Alligator, bekannt aus der erfolgreichen TV-Show aus dem Goodtime State. Stock-305-Bekleidungsgeschäft: Stock 305 ist die bevorzugte Anlaufstelle für gehobene Streetwear in Stockyard und hat ausschliesslich für Kunden mit der Ultimate Edition geöffnet. Stelle verschiedene einzigartige und exklusive Looks für Jason und Lucia zusammen, die perfekt zu den Murals, Tags und Artworks passen, für die der Stadtteil bekannt ist.

Sara’s Unisex Salon: Hole dir Signature-Styles für Jason und Lucia sowie Bartfrisuren für Jason und Make-up & Nageldesigns für Lucia.

Electric Fang Tattoo: Stockyards ikonischste Ink Bar mit mehr als 50 Signature-Tattoos für Jason und Lucia – alle designt vom Künstler-Kollektiv FAILE.

Die Boni der Ultimate Edition ziehen sich durch alle Aspekte von Jasons und Lucias Story und mit jedem Kapitel werden neue Items enthüllt.

Das "Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition Upgrade" wird auch für Besitzer der "Grand Theft Auto VI: Standard Edition" jederzeit separat erhältlich sein.

Vorbestellungsbonus: Vintage Vice City Pack

Bring mit dem Vintage Vice City Pack Erinnerungen an die Zeit zurück, in der Neonlichter am grellsten strahlten. Es beinhaltet den zeitlosen zweifarbigen 1955er Vapid Stanier (Limousine) samt Shore-Court-Garage am weltberühmten Ocean Beach, dekadente Outfits und Frisuren für Jason und Lucia und eine ikonische Waffenfolierung, die den Exzess vergangener Tage widerspiegelt.

Das Vintage Vice City Pack beinhaltet:

Vapid Stanier (1955) & Shore-Court-Garage: Cruise in dieser legendären Limousine, einem Vice-City-Klassiker, den man einfach bewundern muss, den Shore Drive entlang und stell sie in einer neuen persönlichen Garage ab, die nur einen Steinwurf vom glitzernden Sandstrand von Ocean Beach entfernt ist. Wie in allen persönlichen Garagen in Leonida stehen dir ein Waffenschrank zum Auswählen des zur Situation passenden Waffenarsenals und ein sicherer Platz zum Verstauen gestohlener Waren zum Verkaufen zur Verfügung.

Cruise in dieser legendären Limousine, einem Vice-City-Klassiker, den man einfach bewundern muss, den Shore Drive entlang und stell sie in einer neuen persönlichen Garage ab, die nur einen Steinwurf vom glitzernden Sandstrand von Ocean Beach entfernt ist. Wie in allen persönlichen Garagen in Leonida stehen dir ein Waffenschrank zum Auswählen des zur Situation passenden Waffenarsenals und ein sicherer Platz zum Verstauen gestohlener Waren zum Verkaufen zur Verfügung. Outfits & Frisuren: Kleide und style dich dem Jahrzehnt der Dekadenz entsprechend mit zwei luxuriösen Vice-City-Looks für Jason und Lucia:

Jason: Ein mühelos schicker pastellfarbener Vintage-Leinenanzug kombiniert mit einem angesagten Haarschnitt.

Lucia: Mit diesem roten Pailletten-Minikleid samt Lockenfrisur gehört die Welt dir.

Exklusive Waffenfolierung: Zolle dem Vice-City-Oberboss Tommy Vercetti und seinem ikonischen Hemd mit Palmenmuster Respekt und verziere die meisten Waffen mit einem tropischen Muster.

Das Vintage Vice City Pack ist in allen digitalen Einkäufen von Grand Theft Auto VI vor dem 20. November 2026 sowie in Vorbestellungen der physischen Version von "Grand Theft Auto VI" enthalten, solange der Vorrat reicht.

Alle Items werden für Jason und Lucia im Verlauf Ihrer Story verfügbar.

Die physische Version von GTAVI wird einen Code beinhalten, der zum Herunterladen der digitalen Version des Spiels eingelöst werden kann. In der Verpackung wird kein Datenträger enthalten sein.

Bonus für digitale Vorbestellungen: 1 Monat GTA+ kostenlos

1 Monat GTA+ kostenlos: Erlebe den dynamischen Blockbuster GTA Online jetzt mit der besten Methode, um das Meiste aus seiner sich stetig weiterentwickelnden Welt herauszuholen. Bestelle eine beliebige Edition von Grand Theft Auto VI im PlayStation Store oder Microsoft Store vor und sichere dir GTA+ einen Monat lang kostenlos – und damit eine monatliche Gutschrift von 500.000 GTA$ auf das Bankkonto deines Charakters in GTA Online, spezielle CashCards mit 15 % Bonus-GTA$, Zugang zu kostenlosen und rabattierten Fahrzeugen in GTA Online, eine rotierende Auswahl an Spieleklassikern von Rockstar Games und anderen ausgewählten Spielen in der Spielebibliothek von GTA+ und vieles mehr.

Ein kostenloser Monat GTA+ ist sofort nach der Vorbestellung verfügbar und muss vor dem Ablaufdatum eingelöst werden. Nach Ablauf des kostenlosen Monats verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch jeden Monat zum regulären Preis, bis sie gekündigt wird. Die Kündigung ist jederzeit möglich. Nur eine Einlösung pro Plattform-Konto. Informationen zu Einlösung und Ablaufdatum findest du in den FAQ zur Einlösung von GTA+.