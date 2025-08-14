Es ist Driftwoche in GTA Online! Ihr erhaltet daher den neuen Declasse Drift Walton L35 kostenlos und könnt ausserdem von satten Rabatten auf Drifttuning-Verbesserungen profitieren.

Wenn ihr GTAV Enhanced auf PC spielt, ist das neueste NVDIA-Treiberupdate genau das Richtige für euch. Es bringt DLSS 4-Unterstützung für GTAV und GTA Online. Ausserdem erwartet euch eine Reihe weiterer Events, darunter ein neuer Überlebenskampf-Modus, Überraschungen zu Halloween und ab nächster Woche ein Geschenk in Höhe von 1.000.000 GTA$.

Die Highlights der Woche