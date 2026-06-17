GTA Online: The Kortz Center Heist

"The Kortz Center Heist" ist das nächste grosse Update in "GTA Online" und bietet einen neuen, heissersehnten Raubüberfall, der auf das Kortz Center und seine Sammlung internationaler Kunstwerke von unschätzbarem Wert abzielt.

Ab Juli könnt ihr euch auf ieuren nächsten grossen Beutezug vorbereiten und über mehrere Wochen im Rahmen des Kunstsammler-Programms seltene und exklusive Kostbarkeiten aneignen sowie Bonus-GTA$, rekordverdächtige Rabatte auf Ingame-Objekte und vieles mehr in Anspruch nehmen.

Auf den Hügeln von Pacific Bluffs gelegen, prägt das bekannte Kortz Center die Kulturszene von Los Santos. Wertvolle internationale Kunstwerke schmücken seit Jahren seine Flure, und nun ist die Zeit gekommen, die Sammlung dieser Galerie für den persönlichen Profit in The Kortz Center Heist auszurauben, dem neuen Update, das im Juli für "GTA Online" erscheint.

Um dem wachsenden Interesse an Kunstdiebstahl und Fälschungen nachzukommen, müsst ihr das Kunststudio zu eurem Anwesen hinzufügen und anschliessend den weitläufigen Komplex des Kortz Centers auskundschaften, bevor ihr eine Vorgehensweise für diesen mehrstufigen Raubüberfall wählt, um in das Gelände einzudringen und wieder zu entkommen.

Ausserdem können alle, die GTAV auf PS4 oder mit der digitalen Xbox-One-Version spielen, kostenlos auf GTAV für PS5 oder Xbox Series X|S upgraden.