GTA Online: The Kortz Center Heist

"The Kortz Center Heist" – das neue grosse Update für "GTA Online" – erscheint am 14. Juli. In diesem brandneuen Raubüberfall habt ihr es auf wertvolle, handgefertigte Kunstwerke abgesehen, die im führenden Kulturzentrum von Los Santos ausgestellt sind.
In Zusammenarbeit mit einem Kunstfälscher tauscht ihr unentdeckt unbezahlbare Meisterwerke des Museums aus, die ihr dann entweder als Hehlerware verkauft oder eurer eigenen Kunstsammlung hinzufügt.
Die weiteren Highlights der Woche:
- Jede Woche drei neue Gemälde und unzählige Möglichkeiten, sie zu stehlen, was ein einzigartiges neues Mass an Wiederspielwert bietet
- Eine Flotte von Fahrzeugen der Spitzenklasse, darunter neue Supersportwagen sowie Fahrzeuge, die mit Drifttuning und Hao's Special Works kompatibel sind
- Exklusive Belohnungen für Spieler, die sich vor dem 13. Juli für das Kunstsammler-Programm anmelden, darunter bis zu 1'500'000 GTA$ als Bonus und die Möglichkeit, ein besonderes, sehr wertvolles Gemälde zu stehlen
- Updates für den Rockstar-Mission-Creator