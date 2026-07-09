GTA Online: The Kortz Center Heist

"The Kortz Center Heist" – das neue grosse Update für "GTA Online" – erscheint am 14. Juli. In diesem brandneuen Raubüberfall habt ihr es auf wertvolle, handgefertigte Kunstwerke abgesehen, die im führenden Kulturzentrum von Los Santos ausgestellt sind.

In Zusammenarbeit mit einem Kunstfälscher tauscht ihr unentdeckt unbezahlbare Meisterwerke des Museums aus, die ihr dann entweder als Hehlerware verkauft oder eurer eigenen Kunstsammlung hinzufügt.

Die weiteren Highlights der Woche: