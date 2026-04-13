Marvel's Guardians of the Galaxy auch für Switch 2?

Offenbar plant Square Enix eine Veröffentlichung von "Marvel's Guardians of the Galaxy" für Switch 2. Zumindest wurde jetzt ein erstes Indiz für eine entsprechende Umsetzung gesichtet.

Konkret ist in Taiwan eine Prüfung der Altersfreigabe für eine Switch-2-Umsetzung von "Marvel's Guardians of the Galaxy" aufgetaucht. Diese Altersfreigaben bzw. Ratings sind zwar keine Garantie, aber normalerweise zumindest ein guter Indikator für eine spätere Veröffentlichung.

Auch wir konnten "Marvel's Guardians of the Galaxy" seinerzeit schon ausführlich unter die Lupe nehmen. Unseren damaligen Test des Action-Adventures könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Marvel's Guardians of the Galaxy" ist seit 26. Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.