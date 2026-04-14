Guardians of the Wall vorgestellt

Entwickler Boiling Bits kündigt "Guardians of the Wall" für den PC an. Erste Informationen zu dem Projekt verrät man in diesem Zusammenhang auch.

Demnach handelt es sich bei "Guardians of the Wall" um ein Koop-Action-Roguelike-Rollenspiel. Wir müssen und darin sowohl Horden von Widersachern als auch Endgegnern stellen, um die letzte noch verbliebene Festung der Menschheit zu verteidigen. Wir bekämpfen unsere Gegner dabei aus der Ferne mit einer Vielzahl von Waffen oder im Nahkampf.

Einen ersten Trailer zu "Guardians of the Wall" bekommen wir ebenfalls gezeigt. Dieser stellt hauptsächlich die Spielwelt vor und bietet einige Kampfsequenzen.

"Guardians of the Wall" soll schon bald verfügbar sein.