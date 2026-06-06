Guild Wars 3 offiziell angekündigt

ArenaNet hat "Guild Wars 3" angekündigt. Die Handlung ist über tausend Jahre vor dem Originalspiel in der magischen Region Orr angesiedelt. Dort verkörpern die Vael-Geister die Lebenskraft der Natur. Verschiedene Gilden streiten darüber, wie diese Gebiete geschützt oder genutzt werden sollen. Der Animir dient euch als Bindeglied zu den Geistern und als Reittier für eure Reisen durch die offene Spielwelt.

Ihr übernehmt die Rolle von Vaelwächtern einer Abenteurergilde, um die Geister und Orr zu schützen. Ihr könnt eure Charaktere anpassen und mit Fertigkeiten ausstatten, um Gefahren zu meistern und Beziehungen zu Bewohnern oder anderen Wächtern zu vertiefen. Das Kampfsystem ist für Controller sowie Tastatur konzipiert, belohnt Positionierung und fokussiert sich auf Bewegung. Durch nahtlose Wechsel zwischen Bewegungsmodi wandelt ihr im Kampf eure Geschwindigkeit in erhöhten Schaden und stärkere Effekte um.

"Guild Wars 3 läutet eine neue Ära ein, und das nicht nur für ArenaNet und Guild Wars, sondern auch für MMORPGs im Allgemeinen. Millionen von MMORPG-Spieler:innen weltweit wünschen sich neue, moderne Spielerlebnisse. Dieser Begeisterung ein Zuhause zu geben, ist eine grosse Chance. Mit Guild Wars 3 soll das Genre weiterentwickelt und eine Online-Welt geschaffen werden, die glaubwürdig, bereichernd, reaktionsschnell und innovativ wirkt. Gleichzeitig soll achtsam mit der Zeit der Spieler:innen umgegangen werden, indem ein positiver Raum entsteht, in dem alle willkommen sind, eine Community aufbauen und neue Geschichten im Universum erleben können."

Colin Johanson, Game Director von Guild Wars 3 und Studioleiter von ArenaNet

"Guild Wars 3" erscheint für PC und PlayStation 5, womit die Reihe erstmals auf Konsolen spielbar wird. Ein Betatest ist für den Herbst 2027 geplant.