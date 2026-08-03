Guild Wars 3: Behind the Music

ArenaNet hat ein neues Video veröffentlicht, das einen umfassenden Blick hinter die Kulissen der musikalischen Entwicklung von "Guild Wars 3" bietet. Dieses wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Im Mittelpunkt des Videos steht Kazuma Jinnouchi, BAFTA-Games-nominierter Komponist und unter anderem bekannt für seine Arbeiten an "Halo", "Star Wars", "Metal Gear" und "Ghost in the Shell". Er übernimmt für "Guild Wars 3" die Rolle des Lead Composers. Unterstützt wird er dabei von Gastkomponistin Asuka Ito, deren Werke aus Nintendo-Reihen wie etwa "Rhythm Paradise" und "Pilotwings" bekannt sind, sowie von Maclaine Diemer, dem langjährigen Komponisten von "Guild Wars 2".

Das veröffentlichte Feature-Video bietet Einblicke in die kreative Zusammenarbeit und die musikalische Philosophie hinter dem Soundtrack. "Guild Wars 3" Audio Lead Chase Thompson und Music Lead Nadia Wheaton sprechen zudem gemeinsam mit Kazuma Jinnouchi über Inspirationen, konzeptionelle Leitlinien und die Entstehung der Titelmusik. Ausserdem gewährt das Video Eindrücke aus den Orchesteraufnahmen mit den Prager Philharmonikern, welche Anfang des Jahres stattgefunden haben.

Parallel zur Veröffentlichung des Videos erscheint das "Guild Wars 3 Main Theme", also die Titelmusik des Spiels, die auch im Feature zu hören ist. Das Stück steht auf den gängigen Musikplattformen zum Streaming bereit und kann zusätzlich auch auf Wunsch erworben werden.

"Guild Wars 3" ist für PS5 und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Termin.