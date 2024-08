Guilty Gear: Strive auch für Switch?

Es könnte sein, dass "Guilty Gear: Strive" bald auch für Switch erscheint. Zumindest wurde jetzt ein vielversprechender Hinweis auf eine entsprechende Portierung gesichtet.

Demnach wurden auf der PAX West Werbetafeln für eine Switch-Umsetzung von "Guilty Gear: Strive" gesichtet. Arc System Works hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert, aber das könnte sich ja bald ändern.

Bei "Guilty Gear: Strive" handelt es sich um den neuesten Teil in der von Kritikern gepriesenen Guilty Gear-Kampfspielreihe. Entworfen von Daisuke Ishiwatari und entwickelt von Arc System Works verteidigt der Titel den Ruf der Serie als Hybrid aus 2D- und 3D-Grafik im Cel-Shading-Look mit forderndem Spielgeschehen.

"Guilty Gear: Strive" erschien ursprünglich am 11. Juni 2021 für PS4, PS5 und den PC. Die beiden Xbox-Portierungen folgten am 7. März. In Japan ist zudem eine Spielhallenversion von "Guilty Gear: Strive" verfügbar.