Support von Guilty Gear: Strive wird fortgesetzt

Arc System Works hat im Rahmen des EVO 2025 Turniers hervorgehoben, dass der Support für "Guilty Gear: Strive" auch nach der vierten Saison fortgesetzt wird. Eine umfangreiche Version 2.00 ist etwa für das nächste Jahr geplant.

Besagte Version 2.00 "Guilty Gear: Strive" wird demnach unter anderem neue spielbare Charaktere ergänzen, wobei weitere Details dazu noch folgen. Technische Optimierungen sind dem Vernehmen nach aber ebenfalls angedacht.

Bereits am 21. August erweitert dagegen schon Lucy aus der Anime-Serie "Cyberpunk: Edgerunners" den Kader von "Guilty Gear: Strive". Die Figur basiert auf dem Universum von "Cyberpunk 2077" und verwendet im Spiel typische Fähigkeiten wie etwa Monodraht-Angriffe oder Schnellhacks.

"Guilty Gear: Strive" erschien ursprünglich am 11. Juni 2021 für PS4, PS5 und den PC. Die beiden Xbox-Portierungen folgten am 7. März 2023 und die Switch wurde am 23. Januar versorgt. In Japan ist zudem eine Spielhallenversion von "Guilty Gear: Strive" verfügbar.