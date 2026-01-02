Guilty Gear: Strive mit unklarer Zukunft auf Switch

Es sieht so aus, als stünde "Guilty Gear: Strive" auf der Switch vor einer ungewissen Zukunft. Eine finale Entscheidung darüber ist aber noch nicht gefallen.

So verweist Entwickler Arc System Works auf die begrenzten Hardware-Ressourcen der Switch, welche eine kontinuierliche Weiterentwicklung von "Guilty Gear: Strive" dafür zunehmend erschweren. Eine konkrete Einstellung des Supports für diese Plattform bestätigt man in diesem Kontext jedoch nicht.

Vielmehr ist eine interne Bewertung, welche Form mögliche Updates über Version 2.0 hinaus annehmen könnten, angedacht. Dabei spielen etwa die technische Machbarkeit, die Belastbarkeit der Entwickler sowie Rückmeldungen und Unterstützung der Spieler eine Rolle. Mit zunehmender Komplexität von "Guilty Gear: Strive" könnten weitere Inhalte auf der Switch nämlich schlicht schwieriger umzusetzen sein.

"Guilty Gear: Strive" erschien ursprünglich am 11. Juni 2021 für PS4, PS5 und den PC. Die beiden Xbox-Portierungen folgten am 7. März 2023 und die Switch wurde am 23. Januar 2025 versorgt. In Japan ist zudem eine Spielhallenversion von "Guilty Gear: Strive" verfügbar.